中國抵制赴韓旅遊 灣區旅遊業有否受影響（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

針對韓國部署薩德反導彈系統以防韓北韓的核威脅，中國旅遊業正全面抵制赴韓國旅遊，而這股風潮是否也影響到灣區的華人韓國旅遊團呢？

位於舊金山華埠的環宇旅行社生意相當興隆，人來人往的顧客，主要都是詢問前往亞洲旅遊的行程。

有部分不願露面的民眾談到韓國部署薩德反導彈系統的事，情緒相當激動。

受訪者說：”本來我想去的，但是現在它（韓國）對我們中國不禮貌，我都不敢去啦。”

另一名不願上境頭的受訪者說：”就是想去看看，去買東西，你要這樣抵制就看不起我們中國人，所以我們中國人要抵制它，（所以你不會去首爾，或是韓國其他地方？）對（為甚麼呢？）要等他們說抱歉，要改變他們的態度，對我們中國人的態度。” 不過也有民眾稱，並未受到事件影響，只是沒有計畫前往韓國。

華裔受訪者文先生說：”這個事情我們在這裡都不大清楚中國的事情，有看新聞聽說過，（那你會想去韓國玩嗎？）沒有這個打算。”

環宇旅行社原本每星期有兩個前往韓國的旅行團，不過兩個月前開始，報名的人數銳減，尤其3月初以來，這兩個團都被迫取消

環宇旅行社發言人蔡藝峰說：”韓國對中國不是那麼友善，有些客人想去都因為這個情況，團開不成啊，怎麼樣啊，他就擔心了，乾脆就取消這條線，暫時就不去了，（那會取消多長的時間？）這個目前來說我們也不清楚，就是看市場的變化而做。”

不過還是有旅行社照常開團，美加旅遊就向本台表示，該公司每個月固定有4到5個韓國旅行團，到目前為止均正常開團，沒有受到抵制事件的影響。

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