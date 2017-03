中國抵制赴韓旅遊 灣區旅遊業有否受影響（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

針對韓國部署薩德反導彈系統以防韓北韓的核威脅,中國旅遊業正全面抵制赴韓國旅遊,而這股風潮是否也影響到灣區的華人韓國旅遊團呢?

位於舊金山華埠的環宇旅行社生意相當興隆,人來人往的顧客,主要都是詢問前往亞洲旅遊的行程。

有部分不願露面的民眾談到韓國部署薩德反導彈系統的事,情緒相當激動。

受訪者說:”本來我想去的,但是現在它(韓國)對我們中國不禮貌,我都不敢去啦。”

另一名不願上境頭的受訪者說:”就是想去看看,去買東西,你要這樣抵制就看不起我們中國人,所以我們中國人要抵制它,(所以你不會去首爾,或是韓國其他地方?)對(為甚麼呢?)要等他們說抱歉,要改變他們的態度,對我們中國人的態度。” 不過也有民眾稱,並未受到事件影響,只是沒有計畫前往韓國。

華裔受訪者文先生說:”這個事情我們在這裡都不大清楚中國的事情,有看新聞聽說過,(那你會想去韓國玩嗎?)沒有這個打算。”

環宇旅行社原本每星期有兩個前往韓國的旅行團,不過兩個月前開始,報名的人數銳減,尤其3月初以來,這兩個團都被迫取消

環宇旅行社發言人蔡藝峰說:”韓國對中國不是那麼友善,有些客人想去都因為這個情況,團開不成啊,怎麼樣啊,他就擔心了,乾脆就取消這條線,暫時就不去了,(那會取消多長的時間?)這個目前來說我們也不清楚,就是看市場的變化而做。”

不過還是有旅行社照常開團,美加旅遊就向本台表示,該公司每個月固定有4到5個韓國旅行團,到目前為止均正常開團,沒有受到抵制事件的影響。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。