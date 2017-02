退役海軍中將拒絕特朗普邀請任國安顧問

By

【KTSF 陳令楠報導】

在本週初Michael Flynn辭去國家安全顧問一職,週四特朗普總統有意提名退役海軍中將Robert Harward出任此職位,但被他拒絕。

現年60歲的Harward曾指揮軍隊參與伊拉克與阿富汗戰爭,據報導,特朗普和Harward對於安全委員會成員的組成有爭議,Harward希望自己組建班底,但遭到總統拒絕。

另外,正在德國參加G20峰會的國務卿Rex Tillerson上任不足三週,就向部下開刀。

多名負責與駐外使館聯系的地區專家被裁退,分析指跡象顯示,白宮想直接處理國際事務。

最近特朗普與以色列總理納坦也胡在白宮會面,有份出席的只有特朗普亳無外交經驗的女婿Jared Kushner,原定有份出席的署理副國務卿最後亦被拒之門外。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。