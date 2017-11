好萊塢知名製作人再被指性侵 紐約市警正調查

By

【KTSF 古琳嘉報導】

好萊塢知名製作人Harvey Weistein的性醜聞風暴有最新進展,又有一名好萊塢女星向紐約市警局指控遭其性侵,紐約地檢處已經指派一名資深檢察官跟進案件,此舉被解讀為檢方正考慮要對Weistein提出刑事起訴。

CBS新聞週四報導指出,好萊塢影星Paz de la Huerta出面向警方報案稱,在2010年10月遭到知名製作人Weistein性侵,當時在一場派對之後,Weistein主動說要送她回紐約的住處,到了以後,堅持要入內喝一杯,之後將她性侵,在這之後又發生過另一次性侵。

De La Huerta說,之所以至今才出面,是因為感覺現在站出來是安全的。

對於這項指控,Weinstein發言人以聲明回應,Weinstein對任何有關非自願性行為的指控都斷然否認。

紐約地檢處表示,警方已經將本案通知檢方,地檢處指派了一名資深性犯罪檢察官去了解並跟進本案。

De la Huerta曾拍過多部電影,並出演HBO的影集”Boardwalk Empire”。

自從10月5號以來,已經有超過50位女性出面指稱Weistein曾對其性侵或性騷擾,面對這些指控,Weinstein均透過發言人否認有任何犯罪行為。

目前包括紐約、Beverly Hills等地警方,已陸續就對部分案件展開刑事犯罪調查。

除了Weinstein之外,還有奧斯卡影帝Kevin Spacey和其他多位影視界著名演員,都被人指控多年前涉及性騷擾或強暴,當中有女指控男的,也有男指控男的,而一名男演員則反控告一名女性誣衊他。

