熱帶風暴Harvey登陸路州 德州庇護中心也水淹

已演變為熱帶風暴的颶風Harvey,在上週五登陸德克薩斯州後,過去5天一直徘徊在德州西南海域,至週三再次登陸,這次是在路易斯安納州,並帶來大量降雨。

而德州休斯敦的主要庇護中心爆滿後,市府再增設兩個大型中心收容災民,週三早上,甚至有庇護中心遭水浸。

颶風Harvey橫掃德州,已經造成18人死亡,災情令當地搶劫等罪案頻發。

當局從週二晚開始,每日的午夜12點到早晨5點實施宵禁,民眾不能開車或出現在公共場合,第一批抵達休斯敦的救援人員已經救出最少9,000到1萬人。

在路易斯安納州,有樹木倒下砸到貨車,造成兩人死亡,當局已經加派行駛高水位的車輛、船以及直升機救援。

目前,減弱為熱帶風暴的Harvey,已經為德州和路易斯安納州的邊界沿岸帶來大量降雨,預計會為路易斯安納州西南部到肯塔基州西部,帶來3到6吋的降雨量,預測週三晚Harvey會減弱為熱帶低氣壓。

