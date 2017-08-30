熱帶風暴Harvey登陸路州 德州庇護中心也水淹

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已演變為熱帶風暴的颶風Harvey，在上週五登陸德克薩斯州後，過去5天一直徘徊在德州西南海域，至週三再次登陸，這次是在路易斯安納州，並帶來大量降雨。
而德州休斯敦的主要庇護中心爆滿後，市府再增設兩個大型中心收容災民，週三早上，甚至有庇護中心遭水浸。
颶風Harvey橫掃德州，已經造成18人死亡，災情令當地搶劫等罪案頻發。
當局從週二晚開始，每日的午夜12點到早晨5點實施宵禁，民眾不能開車或出現在公共場合，第一批抵達休斯敦的救援人員已經救出最少9,000到1萬人。
在路易斯安納州，有樹木倒下砸到貨車，造成兩人死亡，當局已經加派行駛高水位的車輛、船以及直升機救援。
目前，減弱為熱帶風暴的Harvey，已經為德州和路易斯安納州的邊界沿岸帶來大量降雨，預計會為路易斯安納州西南部到肯塔基州西部，帶來3到6吋的降雨量，預測週三晚Harvey會減弱為熱帶低氣壓。
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