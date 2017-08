熱帶風暴Harvey升級為颶風 料正面吹襲德州

By

【KTSF 江良慧報導】

已經增強成為颶風的熱帶風暴Harvey,繼續吹向德州沿岸地區,預計會為當地帶來嚴重水浸,當地政府和居民都嚴陣以待。

熱帶風暴Harvey在週四早上增強至颶風程度,預計登陸時會是一股3級颶風,可能造成廣泛破壞,當地居民忙於準備沙包和木板,為防風做好準備。

德州州長Greg Abbott宣布30個縣進入災難狀態,預計這些地區會有12到20吋降雨,和時速高達115里強風。

國家颶風中心警告說,風暴登陸時會稍為減慢,但大雨會增加,廣泛地區可能會水浸,除了德州外,墨西哥東北部地區和路易斯安納州西南面也一樣。



Abbott說:”風暴性質在過去幾小時改變很大,越來越嚴重,我鼓勵民眾要提高警惕一段長時間。”

新奧爾良也提高戒備,在今個月較早時候,當地曾因為水浸而宣布進入緊急狀態,當地有16個排水用水泵因為故障停用。



Harvey預計會在週五晚上登陸德州,是自從2008年颶風Ike吹襲3個州,造成21人死亡後,首個吹襲德州的颶風。

