熱帶風暴Harvey升級為颶風 料正面吹襲德州

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【KTSF 江良慧報導】

已經增強成為颶風的熱帶風暴Harvey，繼續吹向德州沿岸地區，預計會為當地帶來嚴重水浸，當地政府和居民都嚴陣以待。

熱帶風暴Harvey在週四早上增強至颶風程度，預計登陸時會是一股3級颶風，可能造成廣泛破壞，當地居民忙於準備沙包和木板，為防風做好準備。

德州州長Greg Abbott宣布30個縣進入災難狀態，預計這些地區會有12到20吋降雨，和時速高達115里強風。

國家颶風中心警告說，風暴登陸時會稍為減慢，但大雨會增加，廣泛地區可能會水浸，除了德州外，墨西哥東北部地區和路易斯安納州西南面也一樣。



Abbott說：”風暴性質在過去幾小時改變很大，越來越嚴重，我鼓勵民眾要提高警惕一段長時間。”

新奧爾良也提高戒備，在今個月較早時候，當地曾因為水浸而宣布進入緊急狀態，當地有16個排水用水泵因為故障停用。



Harvey預計會在週五晚上登陸德州，是自從2008年颶風Ike吹襲3個州，造成21人死亡後，首個吹襲德州的颶風。

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