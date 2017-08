By

【KTSF 張麗月報導】

橫掃德州東部的颶風Harvey雖然已減弱為一股熱帶風暴,但由於在滿佈煉油設施的海岸登陸,德州沿岸的石油和天然氣設施已經暫時關閉,預料會令墨西哥灣產油量減少約24%。

風暴帶來災難性的水浸,休斯敦大部份地區都嚴重水浸,可能會令汽油供應短缺,預料對當地的原油生產、煉油和農作物收成造成直接影響。

風暴也令德州部份穀倉及棉花田損毀,農民正評估災情。

有關方面估計,颶風導致大西洋和墨西哥灣沿岸近700萬棟房屋受損,重建金額初步估計超過15億元,當局正評估這場風暴對整體經濟所造成的損失。

