救援人員週二下午在德克薩斯州東南方一條排水道,發現一名3歲女童緊拉著已遇溺死亡的母親,該名女童已獲救,帶到安全的地方。

Beaumont市警方週三證實,死者是41歲婦人Colette Sulcer,她女兒出現低溫症,經治療後目前情況良好。

警方稱,婦人週二下午駕車遇上洪水被困,有目擊者看到婦人下車,打算帶女兒到安全的地方,但附近的排水道突然湧起急流,把兩人捲走。

救援人員在半哩外的下水道找到二人,當時女童擁著母親,救援人員立即把二人救起,並對母親施救,但可惜已返魂乏術。

