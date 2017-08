颶風Harvey死亡人數升至31人 救援人員逐戶搜索

By

【KTSF 張麗月報導】

颶風Harvey已減弱為熱帶低氣壓,但仍然停留在德州一帶,並且為鄰近多個州份帶來連場大雨,專家估計風暴所造成的經濟損失,可能上千億元,估計德州的災後重建可能需要幾年時間,至今證實風災的死亡人數是31人。

休斯敦大部份地區的雨勢開始緩和,搜救人員繼續在水浸嚴重的休斯敦地區,成千上萬的屋逐家逐戶搜索,看看是否仍然有人被洪水圍困。

初步估計,全個德州約有7,000間房屋摧毀,超過37,000萬間屋嚴重損毀,因為風暴水浸,休斯敦的公立學校要推遲兩星期開學。

洪水導致休斯敦東北面的Arkema化工廠發生兩宗爆炸,約有300人撤離。

人口只有12萬的Beaumont市,由於上漲的河水破壞主要的泵水站,導致當地無水供應,由於無水,當地醫院的病人要轉送其他醫院。

經濟專家表示,颶風Harvey導致塑膠廠、煉油廠以至全美第二大繁忙的休斯敦港口關閉,這些因素都可能拖累全國的經濟,估計對第3季的國民生產總值(GDP)可能拖低0.3至1.2個百分點,這個季度的國民生產總值預測約有3%的增長。

副總統彭斯週四巡視災區時說,德州的災後重建可能需要幾年時間。

彭斯說:”我們今天明天和每天都在此,直至這城市州及地區重建得更好。”

聯邦能源部長Rick Perry表示,他會釋放動用50萬桶緊急儲備原油,來防止汽油售價飆升。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。