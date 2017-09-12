美國接連遭受兩股颶風吹襲 經濟損失或過千億

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【KTSF 張麗月報導】

美國在兩星期內先後受到兩股強烈颶風Harvey和Irma吹襲，造成嚴重經濟損失，Harvey掠過德克斯州，尤其是令休斯敦地區嚴重淹浸，數以十億元計的房產受到破壞。

Irma吹襲佛羅里達州時，西面Tampa地區受災最嚴重，尤其是Naples市，所引發的風暴潮在半小時內水位暴漲4呎。

顧問公司RMS預測，這兩股颶風造成的經濟損失，將會極端昂貴，單是Harvey的整體經濟損失，估計介乎700億元至900億元之間。

另一間顧問公司AIR就估計，颶風Irma在美國造成的經濟損失，可能介乎150億至500億元之間。

如果包括加勒比海在內，經濟損失可能高達650億元。

但有分析師估計，Irma造成的經濟損失，可能高達1720億元。

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