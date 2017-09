美國接連遭受兩股颶風吹襲 經濟損失或過千億

By

【KTSF 張麗月報導】

美國在兩星期內先後受到兩股強烈颶風Harvey和Irma吹襲,造成嚴重經濟損失,Harvey掠過德克斯州,尤其是令休斯敦地區嚴重淹浸,數以十億元計的房產受到破壞。

Irma吹襲佛羅里達州時,西面Tampa地區受災最嚴重,尤其是Naples市,所引發的風暴潮在半小時內水位暴漲4呎。

顧問公司RMS預測,這兩股颶風造成的經濟損失,將會極端昂貴,單是Harvey的整體經濟損失,估計介乎700億元至900億元之間。

另一間顧問公司AIR就估計,颶風Irma在美國造成的經濟損失,可能介乎150億至500億元之間。

如果包括加勒比海在內,經濟損失可能高達650億元。

但有分析師估計,Irma造成的經濟損失,可能高達1720億元。

