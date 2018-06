哈佛大學收生被指歧視亞裔學生 校方否認

By

【KTSF 郭柟報導】

哈佛大學被人控告在收生過程中懷疑歧視亞裔學生,包括在評核亞裔學生的個人素質時給予低分,以及懷疑為亞裔學生人數設上限等,校方作出否認。

根據法庭文件,原告人Students for Fair Admissions指,雖然亞裔學生在校內成績、公開考試和課外活動等表現,都比其他族裔的學生好,但是哈佛大學的招生人員在評核亞裔學生的個人素質時,卻比其他族裔低分,包括指他們”受歡迎”、”受人尊重”和”討好”等的程度低。

原告人又指,在2013年時,哈佛大學曾經做過內部調查,得知收生過程對亞裔學生不公平,但是校方無作出任何行動。

原告人又指哈佛大學操控及維持各族裔學生的收生比例,如果發現收多了某一族裔的學生,會作出相應調整,即是對亞裔學生的收生人數設上限。

哈佛大學否認收生過程涉及種族歧視,又發聲明指,亞裔學生收生率在過去10年增長了近三成,批評原告一方資料不完整和有誤導性。

雙方週五向聯邦地區法庭提交了直接判決動議,但是如果遭法官否決,預料將於10月進行審訊。

根據哈佛大學上個學年的收生數據,校方從近4萬名申請人當中錄取了2,000幾名學生,當中亞裔佔22.2%,白人佔49.1%,拉美裔佔11.6%,非洲裔佔14.6%。

校方是根據申請人的學業、課外活動、體育、個人素質,以及整體成就決定收生。

