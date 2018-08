By

上星期黑龍江哈爾濱溫泉酒店大火造成20人死亡事件,涉案疑犯被捕。

中國內地傳媒報道,52歲女疑犯李艷濱上午落網,押往哈爾濱市看守所進一步調查。

事發在上週六,位於哈爾濱市太陽島景區的北龍溫泉休閑酒店發生大火,造成20名來自北京的長者死亡。

警方週三懸紅30萬元人民幣追緝李艷濱,指她是火災的主要疑犯。

