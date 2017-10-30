萬聖節又來臨 商家齊推優惠應節

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週二就是萬聖節，一起看看哪些門店有特別的應節優惠。

在週二的營業時間，身穿萬聖節服裝去到Krispy Kreme，即可獲得一個免費的甜甜圈。

而在週二7點到晚上9點，IHOP餐廳將為年齡小於12歲的小朋友，提供一個免費Scary Face煎餅，還有機會親手對煎餅進行裝飾。

麥當勞部分門店為萬聖節準備了贈券手冊，只需花費1至2美元，就能使用手冊內眾多贈券，享受免費香草雪糕、漢堡、果汁以及牛奶等食品，詳情請致電麥當勞各門店進行查詢。

而為慶祝萬聖節，在週二早上10點到下午2點，在舊金山的Capital One Café ，顧客無需消費即可獲得免費的雪糕及咖啡，數量有限先到先得。

在週二下午3點過後到營業結束前，身穿萬聖節服裝來到Chipotle的任何門店，即可以3美元的價格購買任何Burrito、沙拉或或Tacos等食品。

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