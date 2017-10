萬聖節又來臨 商家齊推優惠應節

By

【KTSF】

週二就是萬聖節,一起看看哪些門店有特別的應節優惠。

在週二的營業時間,身穿萬聖節服裝去到Krispy Kreme,即可獲得一個免費的甜甜圈。

而在週二7點到晚上9點,IHOP餐廳將為年齡小於12歲的小朋友,提供一個免費Scary Face煎餅,還有機會親手對煎餅進行裝飾。

麥當勞部分門店為萬聖節準備了贈券手冊,只需花費1至2美元,就能使用手冊內眾多贈券,享受免費香草雪糕、漢堡、果汁以及牛奶等食品,詳情請致電麥當勞各門店進行查詢。

而為慶祝萬聖節,在週二早上10點到下午2點,在舊金山的Capital One Café ,顧客無需消費即可獲得免費的雪糕及咖啡,數量有限先到先得。

在週二下午3點過後到營業結束前,身穿萬聖節服裝來到Chipotle的任何門店,即可以3美元的價格購買任何Burrito、沙拉或或Tacos等食品。

