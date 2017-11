By

【KTSF】

美國心臟協會週一頒布新指引,把釐定高血壓的診斷讀數調低,此舉即時令美國罹患高血壓的人數急增3,000萬人,意味美國有接近一半成年人患有高血壓。

長久以來,在量血壓時,如果上壓讀數超過140度,下壓超過90度,就會被確診罹患高血壓,至週一,美國心臟協會把上壓讀數降至130度,下壓降至80度,即時令美國患高血壓的人口增加14%。

不過醫生表示,在增加的高血壓病患中,只有2%需要服食藥物控制,其餘人士只須透過注意飲食和改變生活習慣調控。

罹患高血壓會令出現心臟病、中風和罹患其他病症的機會增加。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。