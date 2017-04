香港消委會發現半數保濕面膜含致敏防腐劑（視頻）

By

香港消委會發現,半數保濕面膜的樣本都含有可能致敏的防腐劑化學成份,當中3款含有歐洲禁用的防腐劑,另外兩款含有微量鉛。

片裝面膜款式越出越多,但貴的不一定是最好。消委會測試了40款保濕面膜,整體表現較出色的7款,都是15至34港元一片,保濕效果較過百元一片的牌子好。

不過樣本中有一半都含有可能令皮膚過敏的防腐劑,3款驗出歐洲已禁用的防腐劑「MIT」,分別是「白絲嬌麗」、「我的心機」和「Timeless Truth」 。售價最便宜每片只售$3.1的「白絲嬌麗」「MIT」濃度超出內地規定上限。消委會已交給海關跟進。

另外17款面膜驗出含有防腐劑「甲酯」,可能引起皮膚過敏,但含量符合規定。至於重金屬、微生物,消委會指所有樣本的測試結果令人滿意,但「肌研」、「OLAY」這兩款面膜含有微量鉛。有一款含有可遷移的熒光物質,敷後在特殊燈光下可能出現熒光效果,引起尷尬。

消委會指上年全年有65宗針對面膜的投訴,是前年的一倍,主要關於懷疑假貨用後過敏的情況。

消委會又提醒消費者,敷面膜不是敷得愈久愈好,比產品建議時間敷得更久,面膜會吸收皮膚水份,出現反效果。

