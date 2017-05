半月灣餐廳洗手間發現有手機偷拍 半職工疑涉案被捕

By

【KTSF】

位於半月灣的Jersey Joe’s Coastside餐廳的洗手間被發現有人在裏面安裝手提電話,拍攝使用洗手間的女士和小孩。

事發的餐廳位於Stone Pine路40號,縣警已拘捕懷疑涉案的27歲男子Pedro Jeronimogonzalez,他是餐廳的半職員工,在餐廳工作約6個月。

東主Don Godshall對事件感到非常震驚,該餐廳以家庭食客為對象,很多小孩和家長練習足球後,都會到餐廳用膳。

東主表示,當在女廁發現手提電話後,已即時報警,縣警稱,Jeronimogonzalez是蓄意把手提電話放進洗手間,他面臨的指控包括行為不檢、侵害兒童和竊看。

警方在手提電話拍下的視頻中,發現兩名婦人和4名小孩,警方呼籲曾在週六下午5時半至6時15分曾到該餐廳的人士,盡快與警方聯絡,電話:(650) 259-2321,或電郵往:pcarey@smcgov.org。

匿名報案熱線:(800) 547-2700。

