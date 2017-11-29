聯合國安理會召緊急會議 討論北韓試射導彈後局勢

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聯合國安理會召開緊急會議，磋商北韓再度試射導彈後的最新局勢及對策，北韓官方傳媒則公布，當地時間週三凌晨試射的新型火星十五洲際導彈，驗證了推力矢量及大比沖發動機等技術，又重新確認了彈頭再入大氣層的可靠性。

北韓官方週三進一步公布，試射新型導彈的細節，指通過此次試射，確認武器系統所有參數，正確地滿足設計要求，可根據戰略武器系統使命，充分保障戰鬥環境中的可靠性，尤其驗證了中間飛行段、姿態操縱及速度校正的命中性，即指導彈有一定機動性能，可反制導彈攔截系統。

又提到利用推力矢量控制的大功率引擎，即改變動力方向的方式，例如美軍 F-35 戰機改變引擎動力方向的垂直升降技術，亦屬於推力矢量控制，指出引擎比推力高，比推亦稱為比沖，即指每單位燃料可產生多大速度，反映燃料轉化成推力的效率。

一般航天軍事應用情況，愈高的比推力便愈理想，官方又指這次同時重新確認了操縱及穩定化技術、多級分離及啟動技術、彈頭再入大氣層的可靠性。

官方公布亦提到導彈搭載於新研製的九軸自行發射架，過去北韓公開展示的發射車，最多只有八軸，有機動及起重能力。

有美國官員稱，相信北韓現時沒法成功核襲美國，但在未來便難講。美國總統特朗普與國家主席習近平通電話，磋商北韓問題，特朗普其後在網上發文指，將向北韓追加主要制裁措施。

聯合國安理會則召開緊急會議，多國譴責北韓。

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