聯合國安理會召緊急會議 討論北韓試射導彈後局勢

【i-CABLE】

聯合國安理會召開緊急會議,磋商北韓再度試射導彈後的最新局勢及對策,北韓官方傳媒則公布,當地時間週三凌晨試射的新型火星十五洲際導彈,驗證了推力矢量及大比沖發動機等技術,又重新確認了彈頭再入大氣層的可靠性。

北韓官方週三進一步公布,試射新型導彈的細節,指通過此次試射,確認武器系統所有參數,正確地滿足設計要求,可根據戰略武器系統使命,充分保障戰鬥環境中的可靠性,尤其驗證了中間飛行段、姿態操縱及速度校正的命中性,即指導彈有一定機動性能,可反制導彈攔截系統。

又提到利用推力矢量控制的大功率引擎,即改變動力方向的方式,例如美軍 F-35 戰機改變引擎動力方向的垂直升降技術,亦屬於推力矢量控制,指出引擎比推力高,比推亦稱為比沖,即指每單位燃料可產生多大速度,反映燃料轉化成推力的效率。

一般航天軍事應用情況,愈高的比推力便愈理想,官方又指這次同時重新確認了操縱及穩定化技術、多級分離及啟動技術、彈頭再入大氣層的可靠性。

官方公布亦提到導彈搭載於新研製的九軸自行發射架,過去北韓公開展示的發射車,最多只有八軸,有機動及起重能力。

有美國官員稱,相信北韓現時沒法成功核襲美國,但在未來便難講。美國總統特朗普與國家主席習近平通電話,磋商北韓問題,特朗普其後在網上發文指,將向北韓追加主要制裁措施。

聯合國安理會則召開緊急會議,多國譴責北韓。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。