【KTSF 陳令楠報導】

黑客週二在歐洲造成廣泛的破壞,當中烏克蘭最嚴重。

烏克蘭政府當局表示,銀行、電網以及政府機構都被黑客入侵,烏克蘭副總統 Pavlo Rozenko在Twitter發出一張電腦屏幕全黑的相片,表示政府總部的電腦系統遭破壞,需要關閉。

有俄羅斯能源公司以及丹麥貨運公司因為系統受黑客入侵而影響業務。

目前未清楚黑客的背景,但有網絡專家根據社交媒體上的屏幕截圖表示,黑客入侵時,有Ransomware勒索軟件的標誌。

