佛利蒙推30間可負擔房屋 屋主要親手建造（視頻）　

【KTSF 萬若全報導】

東灣佛利蒙市(Fremont)將推出30間可付擔房屋,這項計劃有什麼獨特之處?

國際性的非營利機構Habitat for Humanity週五在佛利蒙市舉行動土典禮,地點為於Central Ave,就在汽車管理局(DMV)旁邊,離地鐵站及880號公路都很方便,這塊佔地1.13英畝的土地,將蓋30棟兩房至三房的可負擔房屋。

Habitat for Humanity執行長Janice Jensen說:”對屋主來説,我們很興奮能夠替低收入人士提供這樣一塊土地,建30棟房屋,在佛利蒙市,房子跟地取得都很困難,我們跟市府及以市價跟開發商取得這塊地。”

該組織已經有30多年歷史,經費主要來自捐款,還有聯邦的補助,光是在東灣及南灣就已經為3萬多人提供可付擔房屋。

其實這項可負擔房屋計畫最有趣的就是一旦申請到,未來屋主就必須親力親為,親手建造自己的家。

Jensen說:”我總是説取之於社區,回饋於社區,我們歡迎義工一起加入,屋主蓋自己的家,也幫鄰居蓋他們的家,等到房子建成,我們離開了,所有鄰居都已經彼此認識,孩子也彼此認識,建立一個真正的社區。”

佛利蒙市房價高,市長高敍加(Lily Mei)說,未來會尋找更多的可負擔房屋機會。

高敍加說:”在未來我們還在看老人公寓,還有別的可付擔房屋機會,跟學區合作,看看未來有沒有機會建更多可負擔房屋。”

Habitat for Humanity不久前發生了一段小插曲,前總統卡特一直是該組織義工,日前在加拿大幫忙當義工的時候,出現身體不適,所幸沒有大礙。

目前佛利蒙工程還在進行打地基的階段,一旦完成申請之後,未來的屋主就必須貢獻出一定的時間,親手蓋自己的房子。

有興趣申請者可以上網查詢,網址:http://www.HabitatEBSV.org

