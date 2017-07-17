佛利蒙推30間可負擔房屋 屋主要親手建造（視頻）　

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【KTSF 萬若全報導】

東灣佛利蒙市（Fremont）將推出30間可付擔房屋，這項計劃有什麼獨特之處？

國際性的非營利機構Habitat for Humanity週五在佛利蒙市舉行動土典禮，地點為於Central Ave，就在汽車管理局（DMV）旁邊，離地鐵站及880號公路都很方便，這塊佔地1.13英畝的土地，將蓋30棟兩房至三房的可負擔房屋。

Habitat for Humanity執行長Janice Jensen說：”對屋主來説，我們很興奮能夠替低收入人士提供這樣一塊土地，建30棟房屋，在佛利蒙市，房子跟地取得都很困難，我們跟市府及以市價跟開發商取得這塊地。”

該組織已經有30多年歷史，經費主要來自捐款，還有聯邦的補助，光是在東灣及南灣就已經為3萬多人提供可付擔房屋。

其實這項可負擔房屋計畫最有趣的就是一旦申請到，未來屋主就必須親力親為，親手建造自己的家。

Jensen說：”我總是説取之於社區，回饋於社區，我們歡迎義工一起加入，屋主蓋自己的家，也幫鄰居蓋他們的家，等到房子建成，我們離開了，所有鄰居都已經彼此認識，孩子也彼此認識，建立一個真正的社區。”

佛利蒙市房價高，市長高敍加（Lily Mei）說，未來會尋找更多的可負擔房屋機會。

高敍加說：”在未來我們還在看老人公寓，還有別的可付擔房屋機會，跟學區合作，看看未來有沒有機會建更多可負擔房屋。”

Habitat for Humanity不久前發生了一段小插曲，前總統卡特一直是該組織義工，日前在加拿大幫忙當義工的時候，出現身體不適，所幸沒有大礙。

目前佛利蒙工程還在進行打地基的階段，一旦完成申請之後，未來的屋主就必須貢獻出一定的時間，親手蓋自己的房子。

有興趣申請者可以上網查詢，網址：http://www.HabitatEBSV.org

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