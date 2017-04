By

據聯邦公民及移民服務局週一公布的最新數字顯示,申請H-1B簽證來美工作的人,5年來首次下降。

根據新公布的數字,今年收到的H-1B簽證申請降至20萬份以下,為5年來首次。

H-1B簽證是供高學歷的海外人士申請來美國工作,美國的高科技公司根據H-1B簽證計劃,從海外聘請很多高技術人士填補空缺。

雖然申請人數有所下跌,但移民局在接受H-1B簽證申請後,僅5天便額滿。

