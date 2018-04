H-1B簽證申請達到上限 企業對外籍人才需求未減

By

【KTSF 鄭麗娜報導】

H-1B簽證申請達到上限,需求將大幅超過供應,顯示企業對外籍人才的需求持續增加。

美國移民局透露,H-1B 簽證申請已經達到國會訂下的年度數字65,000份,此外,為擁有碩士學歷或更高學歷的員工額外創造的2萬份簽證,也達到申請上限。

擁有專業知識和學士學位,或者更高學歷的外國公民的美國工作許可證,已經捲進了移民政治浪潮中,科技巨頭和其他H1B支持者,要求有更多的外籍人才,而批評者則指控他們習慣於用低工資的外國勞工取代美國人員。

灣區的科技公司高度依賴外籍人才,1月份發表的人口普查報告顯示,矽谷將近4分之3的科技員工,而在舊金山和東灣工作的高科技員工,有一半是國外出生的。

加州大學戴維斯分校的電腦科學教授Norm Matloff,通過分析H-1B計劃表示:”人們想要划算,想少付錢,就這麼簡單。”

Matloff認為,政府研究數據表明,沒有證據顯示,美國本土科技人才嚴重短缺。

移民局使用隨機電腦抽籤來分配包括標準和碩士申請在內的85,000份H1B簽證,移民局表示,在本週末或下週,會準確知道有多少份申請會提交抽籤。

