H-1B簽證申請達到上限 企業對外籍人才需求未減

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【KTSF 鄭麗娜報導】

H-1B簽證申請達到上限，需求將大幅超過供應，顯示企業對外籍人才的需求持續增加。

美國移民局透露，H-1B 簽證申請已經達到國會訂下的年度數字65,000份，此外，為擁有碩士學歷或更高學歷的員工額外創造的2萬份簽證，也達到申請上限。

擁有專業知識和學士學位，或者更高學歷的外國公民的美國工作許可證，已經捲進了移民政治浪潮中，科技巨頭和其他H1B支持者，要求有更多的外籍人才，而批評者則指控他們習慣於用低工資的外國勞工取代美國人員。

灣區的科技公司高度依賴外籍人才，1月份發表的人口普查報告顯示，矽谷將近4分之3的科技員工，而在舊金山和東灣工作的高科技員工，有一半是國外出生的。

加州大學戴維斯分校的電腦科學教授Norm Matloff，通過分析H-1B計劃表示：”人們想要划算，想少付錢，就這麼簡單。”

Matloff認為，政府研究數據表明，沒有證據顯示，美國本土科技人才嚴重短缺。

移民局使用隨機電腦抽籤來分配包括標準和碩士申請在內的85,000份H1B簽證，移民局表示，在本週末或下週，會準確知道有多少份申請會提交抽籤。

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