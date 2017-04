By

美國公民及移民服務局公佈,收到的首輪H-1B工作簽證申請已經超過法定的85,000個名額,將會對申請人抽籤,今年反應踴躍,開放申請之後僅4天已經宣告額滿.

今年的H-1B工作簽證申請,上週一開始接受申請,僅4天就滿額,較去年早了兩天,移民局表示將對申請人進行電腦隨機抽籤,持有碩士學位或以上的申請人將優先抽籤。

今年的H-1B工作申請與往年一樣,共有85,000個名額,其中兩萬個名額給予獲得碩士學位或以上的申請人,首輪抽籤完畢之後,剩下的65,000個名額就開放給持有學士學位或以上的申請人。

移民局仍然開放接受不受配額限制的申請,例如和大學和非牟利機構有關的職位,移民局尚未公佈目前收到申請H-1B的總數,但表示,仍然開放接受延長工作簽證、簽證持有者更換僱主等申請。

