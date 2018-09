By

【KTSF 林佩樺報導】

國土安全部表示,會在3個月內提出法案,移除持有H-1B工作簽證的配偶,也就是持有H-4簽證人士的工作許可。

國土安全部於週六發出的法庭文件中指出,正在採取有效並快速的手段,要撤銷持有H-1B工作簽的配偶,也就是持有H-4簽證人士的工作許可。

國土安全部目前仍在制訂細則,會在3個月內將有關新規送交至白宮預算管理部門。

截至2017年年底,公民與移民局大概批准了近13萬個H-4簽證持有人的工作許可,而其中人口來源印度佔了大多數,接下來第二多就是中國。

特朗普去年4月簽署Buy American and Hire American的行政命令後,聯邦機構大舉檢視現有移民政策。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。