從9月11日起到明年2月這5個月內,暫停辦理H-1B特快申請(Premium Processing)。

H1B特快申請就是額外多交1,225元申請費,加快辦理,最快2個星期就可以拿到,這些大多是出現在僱用印度軟件工程師的大公司,也因如此,反而延長處理常規申請者,因此移民局表示。暫停辦理H-1B特快申請,是為減少常規申請積壓。

國會每年發出65,000個H-1B工作簽證名額,頭兩萬個給有碩士以上學位的人申請。

不過7月一份由非營利組織所做的報告,印度籍工程師申請H-1B被拒絕的人數有明顯增加,印度是申請最多H-1B的國家,其次是中國。

