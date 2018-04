【i-CABLE】

美國兩名非裔男子到新澤西州一間連鎖健身中心,但遭職員報警趕離場,並無理終止會籍。職員被指涉嫌種族歧視,健身中心道歉,並解僱3名涉事職員。

事發於LA Fitness健身中心,職員質疑奧茨朋友沒付會費,他的訪客通行證亦無效。

一輪交涉後,職員報警要求他與朋友離開。

奧茨再到櫃台前核實會員身分,確認他與朋友會籍均有效,但不久分店經理再要求他們離開,聲稱禁止奧茨再踏足健身中心,朋友會籍亦立即終止。此時在場警員增至5人,職員還企圖阻止他拍攝。

事發於當地星期日,奧茨指他的朋友已經做了8年會員,而且是常客。

健身中心事後向奧茨道歉,解僱該分店經理和兩名員工,並承諾改善員工訓練。

