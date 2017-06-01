馬尼拉雲頂世界爆槍戰 警方稱不涉恐襲

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【KTSF】 菲律賓馬尼拉雲頂世界遭到襲擊，現場爆發槍戰，並有建築物起火。伊斯蘭國聲稱，是他們的孤狼戰士發動襲擊，不過，當地警方表示，只有一名槍手單獨作案，案件應是一宗劫案，沒跡象顯示他與恐怖組織有關。

網上流傳影片，聽到現場傳出多響槍聲，傳媒指全副武裝特警趕到現場，封鎖周邊地區，並與槍手交火近40分鐘。渡假區內的遊客和職員匆忙逃生，場面非常混亂。

警方表示，只有一名槍手作案，案發後兩小時目前仍未落網。

槍手在案中搶走賭場的籌碼，開槍射向LED顯示屏，並向賭桌噴灑汽油點火，警方稱，槍手並沒有見人開槍。

暫時未知槍手是如何把汽油運進賭場，也未知警方為何快速斷定事件與恐襲無關。

有目擊證人報稱看到有人受傷，包括一名突擊組警員在趕到現場時中槍，但未知是否真確，暫時不清楚有多少人受傷。

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