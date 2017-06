馬尼拉雲頂世界爆槍戰 警方稱不涉恐襲

By

【KTSF】 菲律賓馬尼拉雲頂世界遭到襲擊,現場爆發槍戰,並有建築物起火。伊斯蘭國聲稱,是他們的孤狼戰士發動襲擊,不過,當地警方表示,只有一名槍手單獨作案,案件應是一宗劫案,沒跡象顯示他與恐怖組織有關。

網上流傳影片,聽到現場傳出多響槍聲,傳媒指全副武裝特警趕到現場,封鎖周邊地區,並與槍手交火近40分鐘。渡假區內的遊客和職員匆忙逃生,場面非常混亂。

警方表示,只有一名槍手作案,案發後兩小時目前仍未落網。

槍手在案中搶走賭場的籌碼,開槍射向LED顯示屏,並向賭桌噴灑汽油點火,警方稱,槍手並沒有見人開槍。

暫時未知槍手是如何把汽油運進賭場,也未知警方為何快速斷定事件與恐襲無關。

有目擊證人報稱看到有人受傷,包括一名突擊組警員在趕到現場時中槍,但未知是否真確,暫時不清楚有多少人受傷。

