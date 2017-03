By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Lake Merced住宅區有賊人進入一個華裔家庭,偷走財物以及30枝槍械。

案發現場是Morningside Drive 200號地段一個華裔家庭的住宅,警方下午1點多收到爆竊案報告,爆竊案發生時屋裡沒有人,賊人偷走30枝槍械。

警方表示,失竊槍械是合法登記的,賊人也偷走其他財物,日落區的探員到現場搜證,警方仍在調查案件。

更多新聞:

東灣華裔男上月被殺無人領屍 教會相助代辦後事(視頻)

舊金山媽媽提款為女兒買生日蛋糕 遇兩匪搶錢(視頻)

舊金山警方偵破兩宗住宅爆竊案 拘捕3疑犯

電話行騙案去年飆升 損失金額達7.4億(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。