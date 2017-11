By

【KTSF】

舊金山田德隆區上週五發生汽車爆竊案,一名警員的槍械失竊。

警方表示,事發於Jones街靠近Market街附近,上週五晚,一名聖馬刁(San Mateo)縣警員駕駛一部沒有特別標記為警車的車輛,去舊金山與聯邦調查局人員會面時將汽車鎖好,回去時發現車窗被打爛。

被偷走的財物包括一把散彈槍、一把步槍,以及防彈外套。

聖馬刁縣警方發言人稱,警局要求所有當局發放的槍械必須鎖好放在車內,或是車尾箱中,但警方發言人表示,並不知道涉事警員是否有將槍械鎖好。

