極端組織伊斯蘭國襲擊阿富汗國營電視台,最少6死、20多人受傷。

阿富汗部隊向國營電視台大樓開火,現場冒出大量白煙,他們又在大樓外將一名受傷的男子救走。

當地傳媒報道,4名伊斯蘭國武裝份子,當地週三襲擊東部城市賈拉拉巴德的國營電視台大樓,其中一名武裝份子在大樓入口發動自殺式炸彈襲擊,由於國營電視台鄰近多座政府建築,當局派出大批軍人到場,將武裝份子擊斃。

