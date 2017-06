槍傷國會議員男子曾多次被捕 不滿共和黨

By

週三在華盛頓首都外一個棒球練習場,向多名國會議員開槍的白人男子,曾是前民主黨總統候選人桑德斯的競選義工,他也是Facebook一個名為”消滅共和黨”群組的成員。

當局已證實槍手是66歲男子James T. Hodgkinson,來自伊利諾伊州,他在案中被警員開槍射殺,事發數小時後,桑德斯稱槍手曾擔任其競選團隊的義工。

法庭文件顯示,自90年代以來,Hodgkinson曾多次與執法人員有接觸,涉及的事故包括拒捕和醉酒駕駛,最嚴重一次是2006年,他因為毆打他人被捕。

根據Hodgkinson在Facebook上載的資料,他曾在Belleville市經營一間住房檢查公司,當地一份報章Belleville News-Democrat曾在2010年至2012年間多次轉載他撰寫的文章,內容都是有關美國收入不公的問題。

Hodgkinson形容當時的經濟環境等同大肅條時代,他指責國會沒有增加稅階,也沒有推行任何稅改措施。

他在2010年5月14日曾撰文道:”我不羡慕有錢人,我鄙視他們收賣政客,和扭曲法律謀利。”

他在2011年3月4日也曾撰文說,國會應該重寫稅法,減輕中產階層的負擔。

