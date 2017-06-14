維州棒球賽練習槍擊案 共和黨黨鞭中槍命危

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【KTSF】

今早七點左右，維珍尼亞州Alexandria市一個棒球場公園，一班國會眾議員及助理人員正在練習，準備在明天參加慈善比賽，突然有槍手闖入開槍射擊。

槍手總共打傷四個人，包括眾議院共和黨黨鞭Steve Scalise，一名國會職員以及前來保護議員的警察。 Scalise被打中臀部，要由直升機送院急救。他的情況一度危殆，警員還火擊中槍手。

消息來源說，槍手似乎是針對共和黨而開槍。

對於槍手的犯案動機，FBI就說，仍在調查中。

當局證實，槍手是66歲的James Hodgkinson，來自伊利諾伊州Belleville市，最近失業，是無家可歸者。他在Facebook網頁上，有反特朗普和反共和黨的激烈言論。他指特朗普摧毀民主，因此是時候摧毀特朗普。他又說，眾議員Steve Scalise應該被開除。槍手也曾經在總統參選人桑德斯競選期間做過義工。

至於明天舉行的兩黨棒球慈善比賽就照常舉行。

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