維州棒球賽練習槍擊案 共和黨黨鞭中槍命危

今早七點左右,維珍尼亞州Alexandria市一個棒球場公園,一班國會眾議員及助理人員正在練習,準備在明天參加慈善比賽,突然有槍手闖入開槍射擊。

槍手總共打傷四個人,包括眾議院共和黨黨鞭Steve Scalise,一名國會職員以及前來保護議員的警察。 Scalise被打中臀部,要由直升機送院急救。他的情況一度危殆,警員還火擊中槍手。

消息來源說,槍手似乎是針對共和黨而開槍。

對於槍手的犯案動機,FBI就說,仍在調查中。

當局證實,槍手是66歲的James Hodgkinson,來自伊利諾伊州Belleville市,最近失業,是無家可歸者。他在Facebook網頁上,有反特朗普和反共和黨的激烈言論。他指特朗普摧毀民主,因此是時候摧毀特朗普。他又說,眾議員Steve Scalise應該被開除。槍手也曾經在總統參選人桑德斯競選期間做過義工。

至於明天舉行的兩黨棒球慈善比賽就照常舉行。

