北灣退伍軍人宿舍脅持人質案釀3死 槍手亡

【KTSF 林佩樺報導】

北灣Yountville市住了上千人的退伍軍人院舍發生開槍和挾持人質事件,一名男子週五早上闖入員工歡送會開槍,7名女子當中挾持3人、放走4人,警方晚上證實事件落幕,3名女人質以及槍手都身亡。

事發在早上10時許,警方最先接報Yountville退伍軍人院舍有人開槍,槍手身高約5呎6吋,體重160磅,戴黑棒球帽,穿棕黃色褲、綠外套、黃鏡片眼鏡,有配備望遠鏡的M-4步槍,其他裝備不明。

縣警到場後一度還火,槍手在房內挾持3名人質,都集中在一間房裡。

被挾持的是非牟利組織The Pathway Home的3名員工,組織專門協助患創傷後遺症的退伍軍人,槍手放了在場的另外4名員工,當中一名獲釋的女子致電丈夫,指槍手闖入正進行的員工歡送會,來到時很冷靜。

妻子在院舍工作的Larry Kamer說:”今天為一些員工辦歡送會,今天是他們來上班的最後一天,他們有蛋糕、在舉杯,顯然槍手就拿著步槍進來。”

加州公路巡警(CHP)SWAT特種部隊,連同聯邦調查局(FBI)在現場戒備,談判人員透過槍手手機,和他附近的固網電話試圖接觸他。

警方事發後疏散院舍和在附近劇場約80名正為演出排練的高中生。

事發的退伍軍人院舍住了約1,000名年長或殘疾的退伍軍人,是全國最大型的同類設施。

