By

【i-CABLE】

埃及首都開羅一間教堂遇襲,至少9人死亡,數人傷。

其中一名疑犯被警員制服於地上,武裝份子當地週五在開羅南部一間教堂外,向當地基督徒開槍。

埃及國營傳媒最初報道涉及兩名槍手,其中一名與警方駁火時被擊斃,另一人則騎電單車逃走,內政部其後稱只得一名槍手已經落網。

據報3名警員於駁火期間殉職,當地基督教徒近年成為極端組織襲擊目標,在4月,伊斯蘭國襲擊,埃及北部兩所教堂,導致逾百人死傷。

