拉斯維加斯槍擊血案至少50死 槍手吞槍亡

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週日晚在拉斯維加斯舉行的一個演唱會上，發生了美國史上死傷最慘重的槍擊事件，槍擊造成最少50人死亡，包括兩名休班警員，超過400人受傷，由於多人傷勢嚴重，當局估計死亡人數將會增加。

有目擊者說，起初以為是煙花，但之後主辦單位開了燈，他看到5呎之外有人頸部受了槍傷，然後，他身旁的開始大批倒下。

槍擊發生在拉斯維加斯大道Mandalay Bay酒店斜對面舉行的一場露天鄉謠音樂會，據報現場聚集了2萬多名觀眾。

根據警方消息，槍手從酒店的32樓向演唱會的人群開槍，特警趕到酒店房間時，發現槍手已吞槍自盡，並在房內找到最少8支槍。

Clark縣警表示，疑犯是白人男人，64歲的內華達州Clark縣居民Stephen Paddock，警方正尋找槍手的女性室友Marilou Danley，當局相信槍手是單獨犯案。

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