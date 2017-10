拉斯維加斯槍擊血案至少50死 槍手吞槍亡

By

週日晚在拉斯維加斯舉行的一個演唱會上,發生了美國史上死傷最慘重的槍擊事件,槍擊造成最少50人死亡,包括兩名休班警員,超過400人受傷,由於多人傷勢嚴重,當局估計死亡人數將會增加。

有目擊者說,起初以為是煙花,但之後主辦單位開了燈,他看到5呎之外有人頸部受了槍傷,然後,他身旁的開始大批倒下。

槍擊發生在拉斯維加斯大道Mandalay Bay酒店斜對面舉行的一場露天鄉謠音樂會,據報現場聚集了2萬多名觀眾。

根據警方消息,槍手從酒店的32樓向演唱會的人群開槍,特警趕到酒店房間時,發現槍手已吞槍自盡,並在房內找到最少8支槍。

Clark縣警表示,疑犯是白人男人,64歲的內華達州Clark縣居民Stephen Paddock,警方正尋找槍手的女性室友Marilou Danley,當局相信槍手是單獨犯案。

