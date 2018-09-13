加州中谷槍擊血案 槍手殺妻子及4人後自盡

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加州中谷Kern縣週三下午發生槍擊血案，一名男子持槍大開殺戒，槍殺妻子和另外4人後，吞槍自殺。

案發現場位於Bakersfield市一間住屋，以及一間卡車公司，當局尚未公布槍手行兇的動機。

當局稱，槍手在下午5時半左右，與妻子到達卡車公司，與另一名男子對質。

槍手首先擊斃該名男子，然後向妻子開槍，接著再槍擊身處現場的另一名男子。

槍手接著前往一幢住屋，槍殺一對男女，之後騎劫一輛汽車，當時女司機正接載一名幼童，二人成功逃脫，槍手接著駛上公路。

當地縣警發現其行蹤後，槍手把車駛到一個停車場，縣警持槍與他對歭，槍手見狀開槍自殺。

除槍手的妻子外，當局尚未透露另外4名死者與槍手有何關係，約有30人目擊案發經過，正接受警方問話。

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