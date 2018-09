加州中谷槍擊血案 槍手殺妻子及4人後自盡

By

【KTSF】

加州中谷Kern縣週三下午發生槍擊血案,一名男子持槍大開殺戒,槍殺妻子和另外4人後,吞槍自殺。

案發現場位於Bakersfield市一間住屋,以及一間卡車公司,當局尚未公布槍手行兇的動機。

當局稱,槍手在下午5時半左右,與妻子到達卡車公司,與另一名男子對質。

槍手首先擊斃該名男子,然後向妻子開槍,接著再槍擊身處現場的另一名男子。

槍手接著前往一幢住屋,槍殺一對男女,之後騎劫一輛汽車,當時女司機正接載一名幼童,二人成功逃脫,槍手接著駛上公路。

當地縣警發現其行蹤後,槍手把車駛到一個停車場,縣警持槍與他對歭,槍手見狀開槍自殺。

除槍手的妻子外,當局尚未透露另外4名死者與槍手有何關係,約有30人目擊案發經過,正接受警方問話。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。