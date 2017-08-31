沙加緬度縣警遭匪徒槍擊身亡 兩公路巡警受傷

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為了追查一輛贓車，沙加緬度一名縣警遭匪徒槍殺身亡，還有兩名加州公路巡警受傷。

案發週三早上9點30分，當沙加緬度縣警Robert French看到一輛被偷的車，從飯店的停車場開出來，裡頭有名女子拒絕停車，警方展開追逐後將兩人逮捕。

隨後警方回到飯店搜查，當兩名公路巡警敲門，房內一名男子隔著牆及門開槍，兩人受傷。

男子逃到陽台，對縣警Robert French開槍，然後從停車場逃逸，警方對他開了多槍，最後將其逮捕。

French在送醫途中身亡，終年52歲，他有21年的警察資歷。

案發地點是在80號公路附近的Auburn大道的Ramada Inn，警方關閉附近交通，在酒店內的客人也都安置到安全的地方，對於失去一位同仁，沙加緬度警局感到十分難過。

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