沙加緬度縣警遭匪徒槍擊身亡 兩公路巡警受傷

【KTSF】

為了追查一輛贓車,沙加緬度一名縣警遭匪徒槍殺身亡,還有兩名加州公路巡警受傷。

案發週三早上9點30分,當沙加緬度縣警Robert French看到一輛被偷的車,從飯店的停車場開出來,裡頭有名女子拒絕停車,警方展開追逐後將兩人逮捕。

隨後警方回到飯店搜查,當兩名公路巡警敲門,房內一名男子隔著牆及門開槍,兩人受傷。

男子逃到陽台,對縣警Robert French開槍,然後從停車場逃逸,警方對他開了多槍,最後將其逮捕。

French在送醫途中身亡,終年52歲,他有21年的警察資歷。

案發地點是在80號公路附近的Auburn大道的Ramada Inn,警方關閉附近交通,在酒店內的客人也都安置到安全的地方,對於失去一位同仁,沙加緬度警局感到十分難過。

