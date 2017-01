By

【KTSF】

阿拉米達縣警局稱,Castro Valley週三中午發生一宗槍擊案,地點在580公路東行線一個出口,警方正追緝懷疑涉案的兩輛汽車。

事發於中午11時50分左右,地點在580公路東行線Redwood Road出口處,位處灣區捷運Castro Valley站附近。

警方到場後,在現場檢回彈殼,但沒有發現受害人或疑犯。

調查員正在案發現場附近搜查,看看有沒有住屋或建築物中流彈,同時正查看附近醫院,看看有沒有人中槍求醫。

警方透露,案件涉及一輛銅色SUV多功能車和一輛銀色五門揭背式汽車,車中人互相開火,暫時未知兩車是否在公路行駛時已開槍,但彈殼是在出口處找到。

當局未知案件是否涉及司機駕駛時爭路,還是槍手是有目標地開槍。

更多新聞:

舊金山元旦日爆槍擊血案 兩男喪命

舊金山婦人凌晨開家門 被少年開槍擊中臉部

舊金山一日連爆兩宗槍擊案 兩男斃命

聖荷西兩疑犯硬闖住屋 槍傷兩戶主後潛逃

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。