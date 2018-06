新澤西州藝術節爆槍擊案 22人受傷槍手亡

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

新澤西州Trenton市一個藝術節發生槍擊案,繼而引發人踩人事件,33歲男槍手死亡,另外事件中有22人受傷,另有一名疑犯被捕。

警方指案件由幫派爭執引起,警方證實槍手以前曾因與謀殺相關的罪名被定罪,剛剛於3月份假釋出獄。

警方封鎖會場外圍調查,新澤西首府特蘭頓市週日凌晨近3時,正在舉行24小時藝術節活動的會場內,有人突然拔槍掃射,現場及附近聚集了約一千人。

警方在現場搜獲多件遺下的武器,又指槍手33歲,在事件中死亡,消息指,相信槍手是被警方擊斃,初步調查相信與恐怖襲擊無關。

除了另一名疑犯落網外,警方正調查是否有其他人參與槍擊。

22名的傷者中,有17人被槍傷,5人是因為其他原因受傷,當中有多人危殆,包括一名13歲男童,警方形容他的傷勢相當危急。

