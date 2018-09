南加有人擲骰子擲出火 長短槍駁火8人傷（視頻）

By

【KTSF 馮政浩報導】

南加州San Bernardino市一個住宅公寓,週日晚一群人玩擲骰子起期間發生槍擊案,8人受傷,當中兩人有生命危險。

現場是San Bernardino市一個住宅公寓的聯誼地方,警方相信有人用手槍和長槍駁火,事件中8人受傷,當中一名17歲少年垂危,另外一名成年人危殆,他們都是頭部中槍。

當局尚未拘捕任何人,也找不到槍擊武器。

警方繼續在公寓範圍搜證,到處可見貼上案發現場的膠條,附近居民覺得是驚恐一夜。

調查員透露,槍擊發生在週日晚11時左右,一群人在公眾的庭院玩擲骰子,期間有人開槍,跟著也有人還擊,傳出數十響槍聲,估計槍擊來自長槍和短槍。

流彈打中建築物、庭院周圍公寓的窗門,以及停在路旁的車,警方最苦惱的是,雖然事件在戶外發生,很多人見到,但無人肯挺身而出講述槍擊經過。

現時案發地點的居民,呼籲各界為傷者祈禱,盼望他們渡過危難。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。