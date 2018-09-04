南加有人擲骰子擲出火 長短槍駁火8人傷（視頻）

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【KTSF 馮政浩報導】

南加州San Bernardino市一個住宅公寓，週日晚一群人玩擲骰子起期間發生槍擊案，8人受傷，當中兩人有生命危險。

現場是San Bernardino市一個住宅公寓的聯誼地方，警方相信有人用手槍和長槍駁火，事件中8人受傷，當中一名17歲少年垂危，另外一名成年人危殆，他們都是頭部中槍。

當局尚未拘捕任何人，也找不到槍擊武器。

警方繼續在公寓範圍搜證，到處可見貼上案發現場的膠條，附近居民覺得是驚恐一夜。

調查員透露，槍擊發生在週日晚11時左右，一群人在公眾的庭院玩擲骰子，期間有人開槍，跟著也有人還擊，傳出數十響槍聲，估計槍擊來自長槍和短槍。

流彈打中建築物、庭院周圍公寓的窗門，以及停在路旁的車，警方最苦惱的是，雖然事件在戶外發生，很多人見到，但無人肯挺身而出講述槍擊經過。

現時案發地點的居民，呼籲各界為傷者祈禱，盼望他們渡過危難。

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