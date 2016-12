By

【KTSF 陳令楠報導】

東灣Emeryville市週三晚發生槍戰,警方仍然在追捕涉事車輛與開槍者。

事發於週三晚約9點,幾名警員在Shellmound街5800號地段巡邏時聽見槍聲,同時,911報警熱線亦接到幾宗報警,稱附近的Hyatt Place酒店停車場有人從兩部車互相開槍射擊。

隨後警方在該停車場地面找到彈夾與玻璃碎片,但找不到涉事車輛與開槍者行蹤。

據警方消息,槍戰期間,疑犯至少發射15發子彈,目前未接到任何傷亡報告。

警方查看監控錄像,尋找開槍者行蹤,呼籲目擊者報警協助調查。

