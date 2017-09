By

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山警察局表示,在上月發生的槍殺案中的槍支,是一名警員的失槍。

8月15日凌晨2點,在舊金山Cesar Chavez街和Folsom街交界發生槍殺案。

警方週三晚在警察委員會會議上確認,案中使用的槍支是屬於舊金山一名警察私人擁有,在案發前3日從他私人汽車中被偷走。

警察協會發出聲明,表示該名警官不知道他的槍被偷走,因為他的車無被遭到強行盜竊的痕跡。

警察局長表示,已經對偷槍事件展開調查,而該槍殺案的第3名疑犯在星期二落網,3名疑犯將會在週四早上提堂。

