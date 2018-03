By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市長麥法恩(Mark Farrell)宣布撥款80萬,資助向重罪犯收繳槍械的計劃。

加州選民通過的63號提案,允許執法機構從重罪犯和涉及暴力的輕罪犯手中沒收他們擁有的槍枝。

因為執行63提案的成年人緩刑部門(Adult Probation Department)每個星期必須處理50宗沒收槍枝的案件,比預期的數量高出六成,市府為了資助沒收槍枝的計劃,額外多撥出80萬。

市長麥法恩說:”我們告訴舊金山社區,我們願見多一個學前教育所,多一間雜貨店,而不要多一間槍店,這是本市更需要的。”



舊金山市參事Catherine Stephani說:”廿年來推動預防槍枝暴力,我見證日益多人支持合常理的槍管改革,美國每天都充斥槍暴慘案。”

這80萬的常年撥款將允許成年人緩刑部門多聘請5名全職職員。

