佛州槍手用AR15步槍犯案 加州是否可輕易買到（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

佛羅里達州的槍擊案再度讓各界關注槍枝問題,案中兇嫌使用的是AR15步槍,這類槍枝在加州是否可以輕易買到?在加州購槍又有哪些規範?

這次佛州槍擊案,19歲槍手曾在社交媒體上多次展示攻擊性武器,他週三犯案所使用的武器為AR15步槍,跟過去多起大宗槍擊事件使用的武器相同。

這類型的武器在加州有較為嚴格的規範,AR15是一種半自動步槍,根據加州法律,AR系列步槍和AK步槍一樣,都被列為第二級攻擊性武器,符合條件才能合法持有。

槍主必須在有效期限前向加州政府登記,同時要改造成較不具攻擊威力,例如槍枝上的彈匣必須固定,不能是可拆解的彈匣,槍枝長度短於30英吋等。

目前聯邦法律規定,購槍者必須通過背景調查,有刑事犯罪紀錄以及家庭暴力犯罪者不得購槍。

相較於其他州來說,加州的槍管法律更加嚴格,在買槍的年齡限制方面必須年滿18歲,其中18歲以上的加州合法居民,可以購買步槍(rifle)和短槍(shortgun)。

至於購買手槍,則必須年滿21歲以上的加州合法居民才符合資格。

購槍交易有10天的等待期,購買者要通過書面考試,取得”槍枝安全證書”(FSC),並通過背景調查之後才能買槍。

而合法購得的槍枝,限於手槍、步槍和散彈槍等,至於可轉換成半自動武器的單發手槍,以及軍用攻擊性自動武器都被禁止。

擁有超過能裝10發彈藥彈匣的人士,也禁止再使用這些彈匣,購買彈藥也需要背景調查,並禁止購買擁有半自動步槍常用於增加攻擊火力的

“bullet button”工具。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。