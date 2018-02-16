佛州槍手用AR15步槍犯案 加州是否可輕易買到（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

佛羅里達州的槍擊案再度讓各界關注槍枝問題，案中兇嫌使用的是AR15步槍，這類槍枝在加州是否可以輕易買到？在加州購槍又有哪些規範？

這次佛州槍擊案，19歲槍手曾在社交媒體上多次展示攻擊性武器，他週三犯案所使用的武器為AR15步槍，跟過去多起大宗槍擊事件使用的武器相同。

這類型的武器在加州有較為嚴格的規範，AR15是一種半自動步槍，根據加州法律，AR系列步槍和AK步槍一樣，都被列為第二級攻擊性武器，符合條件才能合法持有。

槍主必須在有效期限前向加州政府登記，同時要改造成較不具攻擊威力，例如槍枝上的彈匣必須固定，不能是可拆解的彈匣，槍枝長度短於30英吋等。

目前聯邦法律規定，購槍者必須通過背景調查，有刑事犯罪紀錄以及家庭暴力犯罪者不得購槍。

相較於其他州來說，加州的槍管法律更加嚴格，在買槍的年齡限制方面必須年滿18歲，其中18歲以上的加州合法居民，可以購買步槍（rifle）和短槍（shortgun）。

至於購買手槍，則必須年滿21歲以上的加州合法居民才符合資格。

購槍交易有10天的等待期，購買者要通過書面考試，取得”槍枝安全證書”（FSC），並通過背景調查之後才能買槍。

而合法購得的槍枝，限於手槍、步槍和散彈槍等，至於可轉換成半自動武器的單發手槍，以及軍用攻擊性自動武器都被禁止。

擁有超過能裝10發彈藥彈匣的人士，也禁止再使用這些彈匣，購買彈藥也需要背景調查，並禁止購買擁有半自動步槍常用於增加攻擊火力的

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