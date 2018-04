舊金山華埠金門女子公寓慶祝成立150週年（視頻）

By

主要服務家庭暴力受害人的非牟利組織金門女子公寓成立150週年紀念,週三在舊金山華埠舉行盛大的慶祝活動。

金門女子公寓總部位於舊金山華埠華盛頓街,週三就是金門成立150週年的大日子。

這個慶祝活動吸引了近百人出席,包括舊金山地檢官George Gascon以及已故市長李孟賢遺孀林進敏等。

金門女子公寓主席蘇綺玲說:”我很高興,我做了很久,很少有這麼大型的慶祝,所以我覺得好像是回家幫忙一樣,協辦一個生日會,所以我覺得很開心,讓很多人知道我們的組織,讓社區認識我們,可以介紹我們的服務,而幫助更多的人。”

金門女子公寓最初是一個收留孤兒的地方,Penny Wong 4歲的時候媽媽去世,爸爸在外地工作,1929年。她與雙胞胎妹妹開始住在金門,10年後,Penny前往波特蘭,與親人會合。

Penny今年已經93歲,她表示,當年金門入住規矩很嚴格,做錯事要罰企10分鐘,更要幫忙清潔。

Penny說:”我喜歡清潔這個禮堂,不是很困難,但我不認為當年有地拖,我手腳並用抹地,他們告訴我地板現在仍然良好。”

金門後期轉變成服務家庭暴力受害人的機構,事主能夠在此居住18個月,金門除了提供心理輔導外,亦會為入住者找工作,填入藉表等,協助他們重過正常生活。

金門女子公寓提供入住服務的樓層,平時不對外開放,主要服務家庭暴力受害人,這裏大約有26個房間,住了30多人,其中20幾人是華裔。

金門女子公寓轄下的亞太婦女服務中心,亦在大廈裏為兒童增設學前教育班,另外有教導新手父母照顧嬰兒的課程。

