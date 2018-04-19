舊金山華埠金門女子公寓慶祝成立150週年（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

主要服務家庭暴力受害人的非牟利組織金門女子公寓成立150週年紀念，週三在舊金山華埠舉行盛大的慶祝活動。

金門女子公寓總部位於舊金山華埠華盛頓街，週三就是金門成立150週年的大日子。

這個慶祝活動吸引了近百人出席，包括舊金山地檢官George Gascon以及已故市長李孟賢遺孀林進敏等。

金門女子公寓主席蘇綺玲說：”我很高興，我做了很久，很少有這麼大型的慶祝，所以我覺得好像是回家幫忙一樣，協辦一個生日會，所以我覺得很開心，讓很多人知道我們的組織，讓社區認識我們，可以介紹我們的服務，而幫助更多的人。”

金門女子公寓最初是一個收留孤兒的地方，Penny Wong 4歲的時候媽媽去世，爸爸在外地工作，1929年。她與雙胞胎妹妹開始住在金門，10年後，Penny前往波特蘭，與親人會合。

Penny今年已經93歲，她表示，當年金門入住規矩很嚴格，做錯事要罰企10分鐘，更要幫忙清潔。

Penny說：”我喜歡清潔這個禮堂，不是很困難，但我不認為當年有地拖，我手腳並用抹地，他們告訴我地板現在仍然良好。”

金門後期轉變成服務家庭暴力受害人的機構，事主能夠在此居住18個月，金門除了提供心理輔導外，亦會為入住者找工作，填入藉表等，協助他們重過正常生活。

金門女子公寓提供入住服務的樓層，平時不對外開放，主要服務家庭暴力受害人，這裏大約有26個房間，住了30多人，其中20幾人是華裔。

金門女子公寓轄下的亞太婦女服務中心，亦在大廈裏為兒童增設學前教育班，另外有教導新手父母照顧嬰兒的課程。

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