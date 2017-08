【i-CABLE】

貴州畢節巿納雍縣發生山泥傾瀉,掩埋山下數十戶民居,最少兩人死亡、25人失蹤。由於山石阻塞路面,現場交通中斷,增加救援難度。

事發在上午11時左右,巨型石塊從山上傾瀉而下,揚起大量塵土。事發後見到大片山崩的痕跡,山下的張家灣普撒村170間民房,34戶被大石掩埋。當地交通中斷,村民起初要自救,一名嬰孩被救出,村民合力抬出更多傷者。

現場是貴州畢節市納雍縣,消防派出至少65人救援。省長作出重要批示,將會率領工作組到場指揮救援,並緊急調配物資救災。

