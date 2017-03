舊金山中華文化中心辦”加州尋根之旅” 了解美國華人歷史（視頻）

By

【KTSF 劉開平報導】

有沒有想過早年加州的華人怎樣生活?面對怎樣的挑戰?舊金山中華文化中心將舉行年度”加州尋根之旅”,讓民眾有機會深入了解美國華人歷史。

策劃這個尋根之旅的歐偉明,挑選了北灣Locke鎮和Napa市,以及灣區南面的Monterey,這三個地方早期有很多華人生活,華入歷史資料非常豐富。

中華文化中心教育總監歐偉明和中華文化中心的職員將陪同參加者實地參觀,並聆聽當地早年華人歷史的解說。

歐偉明表示,華人最早在19世紀中葉1850年代乘船穿過太平洋,抵達Monterey海岸,在那裡設立漁村定居。

至於北灣Locke鎮,在19世紀初一度有1,000多名華人居住,那裡也有不少華人曾受到迫害。

另外,華人也曾經參與開發Napa最早期的葡萄園和釀酒廠,歐偉明表示,他的家族在Napa定居,自己是在Napa長大的,是第4代移民,他希望藉著這次尋根之旅,使民眾從歷史中反思甚麼才是移民國家。

歐偉明說:”這些尋根之旅是探索歷史,提醒大家這個國家由各種人創造,我們全部都屬於這裡,不應該排斥任何人,好像以前的排華潮,我們經歷過可悲時期,可怕的是今天還有人想把同樣的事 施於他人。”

中華文化中心職員黃泳倫說:”這種體驗很真實,我們所聽見的移民經歷,所目賭的場地,可以令我們有一個很不同的感受,與本人,中國人來講有密切關係。”

前往Locke鎮的團將於5月25日和9月30日舉行,Monterey團就在6月17日,Napa團是7月15日,成人票價每人99元,小孩或學生65元。

有興趣參加或想了解更多資料的民眾,可以發電郵去http://excursion@ccsf.us,或致電415-312-2228訂票,行程有巴士接送。

