By

【i-CABLE】

耶路撒冷週日有巴勒斯坦人用刀攻擊一名保安,令他受重傷,據報是美國承認耶路撒冷是以色列首都後,第一宗同類襲擊。

事發後警員到場將疑犯制服,並檢查他的隨身物品,當地下午大約2時,一名24歲巴勒斯坦男子在市中心一個巴士站走向更亭,持刀襲擊一名男保安。

保安傷勢嚴重,疑犯後來被捕,據報他頭部受傷。當局正調查他的背景,以及犯案動機。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。