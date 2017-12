廣州天價學費幼稚園突倒閉 涉無牌經營

By

【i-CABLE】

中國幼稚園不時爆出問題,其中一個特點,就是出事的不少都是大集團經營、收天價學費的幼稚園。最新廣州爆出,有十多萬學費一年的幼稚園辦學集團突然倒閉,其中分校校園都未建好就先收學費,甚至有家長指預付了數十萬元人民幣。

廣州獅子公學無邊界森林幼兒園兩年前開始營運,一年學費要19.8萬元人民幣,優惠價最少也要12.8萬元,讀三年的錢可以買到三輛車。本來校方還計劃在二沙島開分校,但現在好可能爛尾。

涉事幼兒園未啟用的校舍,現在已用木板封起了。據施工人員表示,內裡已有七八成裝修完成了,不過由於資金問題,目前要停工,並至少有30名工人,約70、80萬的工資仍被拖欠。

劉女士前後大約付了46萬元給辦學的獅子嬰幼公學,除了學費,還包括288堂課外學習班,但小朋友讀到畢業,課外學習班至今也只是上了18課。

她又指校方規定入學時要付清3年學費,才會安排學生參加直通車計劃,入讀英國名校。

有家長的子女就算未上學也全數付款,但現在想找學校甚至聯絡董事長退錢,也不被受理,已經聯同30多名家長報警。

記者去到獅子嬰幼公學在匯景新城的總校,了解學校還是否在運作,但過了上學時間,一個學生也看不到,只是看到有人拆走學校招牌,直到數名職員出現。

不同人有不同說法,記者致電天河區教育局查詢,發現學校原來兩年來也是非法經營。

不過記者去到附近的停車場,發現有三輛校巴,還有一袋袋行李在地上,一班小朋友和老師似乎打算去旅行。

過了一會,剛才自稱是涉事幼兒園老師的男子加入了他們,但沒有回應記者的查詢,而記者發現小朋友的制服印有獅子公學的校徽。

事後有家長指,部分家長為了小朋友有穩定的學習環境,每人多付了錢給這批教職員,希望他們暫時以託管形式照顧孩子。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。