調查指廣州近三成青少年不會說廣東話（視頻）

2010年,廣州民間掀起”撐粵語行動”,當時有廣州市政協建議將以廣東話為主的電視台頻道,改為以普通話廣播,亦有學校不准學生說廣東話,否則會記名扣分,結果引來連串示威遊行。

當年這場運動被喻為是”廣州的文藝復興”,事後時任省委書記汪洋回應,指”我都學緊廣東話,邊個敢廢粵語呢?”不過事隔7年,近日中國內地一項調查顯示,廣州近三成土生土長的青少年都不會說廣東話,事實又如何呢?

作為土生土長的廣州人,王先生夫婦從小到大都用廣東話溝通,不過到兒子這一代,就好像有點不一樣。

王先生王太太指兒子下課也習慣用普通話,所以他們在家中設立一條遊戲規則,就是一定要說廣東話,但要實行,未必那麼容易。

內地近日有一項調查,指廣州6至20歲的青少年,近三成人不會講廣東話,引來不少網民轉發,和關注廣東話會不會慢慢失傳。

陳太太一家便是其中一個例子,他們一家都講廣東話,但5歲的大女兒陳芊燁就會聽,但不會說廣東話。

不過,這一兩年開始,陳太太想法不同了,她希望芊燁學會廣東話,也決定教芊燁的弟弟先學廣東話。雖然不容易,但家長們指會繼續努力,因為自己有一些堅持。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。