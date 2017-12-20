調查指廣州近三成青少年不會說廣東話（視頻）

2010年，廣州民間掀起”撐粵語行動”，當時有廣州市政協建議將以廣東話為主的電視台頻道，改為以普通話廣播，亦有學校不准學生說廣東話，否則會記名扣分，結果引來連串示威遊行。

當年這場運動被喻為是”廣州的文藝復興”，事後時任省委書記汪洋回應，指”我都學緊廣東話，邊個敢廢粵語呢？”不過事隔7年，近日中國內地一項調查顯示，廣州近三成土生土長的青少年都不會說廣東話，事實又如何呢？

作為土生土長的廣州人，王先生夫婦從小到大都用廣東話溝通，不過到兒子這一代，就好像有點不一樣。

王先生王太太指兒子下課也習慣用普通話，所以他們在家中設立一條遊戲規則，就是一定要說廣東話，但要實行，未必那麼容易。

內地近日有一項調查，指廣州6至20歲的青少年，近三成人不會講廣東話，引來不少網民轉發，和關注廣東話會不會慢慢失傳。

陳太太一家便是其中一個例子，他們一家都講廣東話，但5歲的大女兒陳芊燁就會聽，但不會說廣東話。

不過，這一兩年開始，陳太太想法不同了，她希望芊燁學會廣東話，也決定教芊燁的弟弟先學廣東話。雖然不容易，但家長們指會繼續努力，因為自己有一些堅持。

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