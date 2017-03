中國春季反偷渡行動 3個月拘逾2,000人（視頻）

By

廣東省公安聯合其他省市及港澳警方,展開「春季反偷渡」行動,3個月內拘捕了超過兩千名偷渡者,比去年同期多五成。他們以東南亞人士為主,經由廣東偷渡到香港,行動中拘捕多名香港主腦。

由今年初開始,廣東省公安邊防總隊展開春季反偷渡行動,主要針對外籍人士經陸路、海路,由中國大陸偷渡到香港工作,公安深夜截查可疑大巴。在不同大巴分別截獲多批來自東南亞的非法入境者,公安遂一檢查他們的證件和個人物品。

這3個月以來,廣東省公安聯同福建、廣西公安邊防及香港、澳門相關部門各方交換情報,採取聯合行動打擊偷渡,成功摧毀6個偷渡集團,共查獲2,008名偷渡者,人數比去年同期上升近五成,當中包括一個橫跨粵閩港三地犯罪集團,主腦是香港人。

集團通過偽造證件,騙取出入境簽證等方式,組織人員偷渡到香港,另外亦搗破一個活躍於東南亞國家的偷渡集團,他們透過招募及教唆方式,組織東南亞籍人士到東莞非法打工。

