中國春季反偷渡行動 3個月拘逾2,000人（視頻）

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廣東省公安聯合其他省市及港澳警方，展開「春季反偷渡」行動，3個月內拘捕了超過兩千名偷渡者，比去年同期多五成。他們以東南亞人士為主，經由廣東偷渡到香港，行動中拘捕多名香港主腦。

由今年初開始，廣東省公安邊防總隊展開春季反偷渡行動，主要針對外籍人士經陸路、海路，由中國大陸偷渡到香港工作，公安深夜截查可疑大巴。在不同大巴分別截獲多批來自東南亞的非法入境者，公安遂一檢查他們的證件和個人物品。

這3個月以來，廣東省公安聯同福建、廣西公安邊防及香港、澳門相關部門各方交換情報，採取聯合行動打擊偷渡，成功摧毀6個偷渡集團，共查獲2,008名偷渡者，人數比去年同期上升近五成，當中包括一個橫跨粵閩港三地犯罪集團，主腦是香港人。

集團通過偽造證件，騙取出入境簽證等方式，組織人員偷渡到香港，另外亦搗破一個活躍於東南亞國家的偷渡集團，他們透過招募及教唆方式，組織東南亞籍人士到東莞非法打工。

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