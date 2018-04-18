廣東搗破地下賭博集團 逾百公安被揭集體受賄

近年廣東中山的地下賭博集團氾濫，民眾多次舉報，但在一段日子後又死灰復燃，終於在去年當地公安局把集團一網打盡，但想不到的是事件還有後續，當地紀委揭發賭博集團禁之不絕，是因為有公安集體受賄，暗中提供協助，涉案警察超過250人，來自全市11間公安分局。

去年5月，廣東中山市公安局展開大規模掃蕩，地下老虎機賭博集團行動拘捕多名疑犯，及查獲一批隱藏在民居店鋪內的老虎機。

不過到了下半年，當地紀委反而將矛頭對準公安，原因是賭博集團基本上都在公安包庇下運作，部份甚至由公安佔了五成股份，壟斷整個區的市場。

中山市紀委稱，他們查出一共有十多個鎮的公安分局主管，為老虎機經營者充當保護傘，兩個月之內就有6名分局領導落馬，到目前為止，已經查處275名公職人員，其中254人是公安，而在中山全市25個公安分局中，有11個分局涉案，近十名公安分局一把手和34名分局領導班子成員涉案。

至於賭博集團就拘捕了100多人，涉案金額高達1.06億元，追繳收受的賄款接近5,000萬。

在具體案情方面，紀委指三角分局原局長劉偉剛是一個典型，11年前劉偉剛已經收受賭博集團首腦賄賂，暗中提供協助，但見對方生意愈做愈大，於是主動提出要佔五成股份，之後為開拓市場，他親自出面拉攏、遊說其他公安，壟斷整個南頭鎮的200多部老虎機生意，而整個南頭公安分局一共有七成警員涉案，由局長到派出所民警都對老虎機放任不管，又排擠其他拒收賄賂的警員，逼他們離職。

紀委又指另一區的坦洲公安分局，亦在賭博集團的圍獵下，幾乎全軍覆沒，當地娛樂場所的股東每月都會從經營所得中分出部份做行賄專用金，用於打點坦洲分局。

結果由局長到分局領導班子，再到派出所所長和普通警員，一共數十人涉案，其中分局局長葉蓓在其他分局公安被審查時仍不收手，一次就收了20萬元賄金。